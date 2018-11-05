ABD'li dev hisselerini Türk ortağına devrediyor

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dünyanın en büyük ikinci el otomobil pazarlama şirketi olan ABD merkezli Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payı bulunuyor.

Bu payın, Borusan Grubu'na ait ve hususi olarak işlem için kurulacak özel amaçlı şirket tarafından satın alınması planlanıyor. Böylece, otomotiv pazarında faaliyet gösteren Borusan Manheim'ın tüm paylarının Borusan Grubu'na ait olması ve kuruluşun bir ortak girişim olmaktan çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla gerçekleştirilecek söz konusu devir için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı