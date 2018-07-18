AB'den İsrail'e uyarı: Çok ciddi sonuçları olur

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Doğu Kudüs’teki Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmar bölgesinde, İsrail'in barakaları yıkma kararını sürdürmesinin çok ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Mogherini, Han el-Ahmar bölgesindeki Filistin toplumunun durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Han el-Ahmar'ın çok hassas bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Mogherini, İsrail’in yıkım ve aynı bölgede yeni yerleşim birimleri inşa etme planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm ile kalıcı barışı tehdit ettiğini vurguladı.

ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLUR

Açıklamada, "AB, İsrail'in Han el-Ahmar bölgesindeki yıkım kararının ve bununla birlikte toplumun isteği dışında yerinden edilmeye zorlanmasının çok ciddi sonuçları olacağını vurguluyor." ifadelerini kullanan Mogherini, AB'nin İsrail’in bu kararlarını geri çekmesi ve uluslararası hukuk bağlamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki beklentisini yineledi.

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmar ve Ebu Nevvar Bedevi topluluklarına giden yolları ay başından itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Han el-Ahmar'da Bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken, bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki Bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.