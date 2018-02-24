ABD'den S400 teklifi: Yaptırım olabilir, alternatif için hazırız

Türkiye ile ABD arasındaki krizin aşılmasına yönelik girişimlere hız verilirken, Washington yönetiminden dikkat çekici bir yaklaşım geldi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi almaktan vazgeçmesini temenni eden ABD yönetimi, birlikte yeni bir hava savunma sistemi çözümü üretilmesi teklifinde bulunuyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, bir grup Avrupalı basın mensubunu, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı’nda misafir ederek, Washington yönetimininNATO politikası konusunda bilgilendirdi. NATO ittifakına yönelik Rusya tehdidine değinen bir ABD hükümet yetkilisi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin aşılmasının taşıdığı önemi vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

'NATO GÜÇLENDİRİLMELİ'

NATO, bağlı ülkelerin savunma harcamalarının GSMH’larına oranını 2024 yılına kadar yüzde 2 düzeyine çıkarmaları kararını aldı. Özellikle Rusya tehdidi altındaki ülkeler harcamalarını artırmaya başladı. Bu sadece “fazla harcama” meselesi değil.

NATO’yu daha güçlü hale getirecek yatırımlar yapmalıyız.

'BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ'

Dışişleri bakanımız Türkiye’yi kısa süre önce ziyaret etti. Çok yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi. İttifakın geçmişine baktığımızda; demokratik bir ittifak olduğundan, zaman zaman görüş ayrılıkları da yaşanabiliyor. Güçlü bir ittifaka sahibiz. Önemli olan ortak güvenlik çabalarımız. Geçmişte yaşadığımız farklılıklara rağmen, geleceği güvenli hale getirmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

'ABD ANLIYOR AMA...'

ABD, Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek istemesini anlıyor. Ama muhtemel Rus S-400 sistemlerinin tedarikine yönelik endişelerimiz var. Bunu açık olarak dile getiriyoruz. Bu tedarikin NATO’nun birlikte çalışabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve Türkiye’yi ABD Kongresi’nde yeni kabul edilen kanun çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.

'YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ'

Türkiye’nin hava savunmasını sağlamak istemesi meşru, bunu anlıyoruz. Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işbirliği yaparak daha iyi bir çözüm bulmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ankara’da geçen hafta bu konuyu da görüştük. Görüşmeler devam edecek.