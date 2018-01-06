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ABD'den Rusya'ya sert tehdit: Bedelini öder

ABD'den Rusya'ya sert tehdit: Bedelini öder

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın İran rejimini desteklemeye devam etmesi durumunda "büyük bir bedel" ödeyeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 10:24 - Güncelleme: 06-01-2018 10:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Rusya'nın İran'da bir haftadır süren hükümet karşıtı protestoları desteklemesinin "bir bedeli olacağını" söyledi ve Rusya'yı "ülke genelinde büyük felaket yaratan İran yönetiminin tutumuyla" yüzleşmeye çağırdı.

Voice of America'da konuşan McMaster, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarının ABD ve Rusya'nın çıkarlarına ters düştüğünü söyledi. Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri baskıları ve batıdaki seçimlere karıştığı iddialarının ABD ve Rusya'nın ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu belirten McMaster, "Rusya'nın son zamanlardaki eylemleri, ABD ve Avrupa devletlerinin çıkarlarına ters düşecek gibi görünüyor. İran'a yardım etmek Rusya'nın hangi notada işine yarayabilir? Rusya İran'ı desteklemeye devam ederse bu eylemin bedelini ödeyecek" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 10:34 Abi mafya vari herkesi tehdit ediyorlar yakında kasırgalara da tehdit savururlarsa şaşmayalım.ABD hiç bir dönem askeri gücüne güvenerek ülkeleri tahdir etmedi.Dünyayı huzursuz ediyorlar sonunda kendi huzurları kaçacak.

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