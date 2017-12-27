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ABD'den IŞİD'e VİP hizmet! Kirli ittifak tam gaz...

ABD'den IŞİD'e VİP hizmet! Kirli ittifak tam gaz...

Sıkışan IŞİD teröristlerini konvoylar halinde Rakka'dan çıkaran ABD, şimdi de IŞİD'lileri askeri helikopterlerle farklı çatışma bölgelerine taşımaya başladı. PKK ise 5 bin dolar karşılığı IŞİD'lileri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçırıyor.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 09:28 - Güncelleme: 27-12-2017 09:28

RAKKA'daki kirli ittifakın deşifre olmasına rağmen ABD-IŞİD-PKK ittifakının daha da ilerletilerek devam ettiği ortaya çıktı. ABD, IŞİD'li teröristleri sıkıştıkları bölgelerden askeri helikopterlerle alıp başka çatışma bölgelerine götürüyor. PKK ise, Rakka’dan çıkardıkları IŞİD'lileri kişi başı 5 bin dolar karşılığında Türkiye üzerinden Avrupa’ya kaçırmaya başladı.

ABD Başkanı Trump seçim sürecindeki "IŞİD'i Obama kurdu" sözleriyle ilgili herhangi bir düzeltmeye gitmezken, son dönemde ABD'nin hem IŞİD hem de PKK/PYD terör örgütleriyle kirli ittifakı tam gaz devam ediyor. IŞİD ile PKK/YPG'nin işbirliği de IŞİD'in Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana birçok bölgeyi terör örgütü YPG'ye çatışmasız, tek kurşun atmadan devretmesiyle birçok kez kanıtlandı. 

RAKKA'DA DEŞİFRE EDİLDİLER AMA!

İngiliz Kamu Yayıncısı BBC'nin ABD ve PKK/PYD'nin yüzlerce IŞİD militanının Rakka'yı terk etmesi için yaptığı kirli anlaşmayı ifşa etmesiyle ABD ile terör örgütlerinin ittifakı bir kez daha ortaya çıkmıştı. ABD ifşa olmasına rağmen, IŞİD'e desteğini tam gaz devam ettirmeye devam ediyor. 

PKK ile IŞİD'in kirli ittifakı! Eltiler anlattı şok detaylarPKK ile IŞİD'in kirli ittifakı! Eltiler anlattı şok detaylarPKK ile IŞİD'in kirli ittifakı! Eltiler anlattı şok detaylarPKK ile IŞİD'in kirli ittifakı! Eltiler anlattı şok detaylarHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

IŞİD'LİLER ABD HELİKOPLERLERİ İLE TAŞINIYOR

Sabah gazetesinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, IŞİD'li teröristler, ABD'ye ait askeri helikopterlerle farklı çatışma bölgelerine taşınıyor. Bu iddia ABD'nin bölgedeki terör ittifakına nasıl sahip çıktığını gözler önüne serdi.

PKK, 5 BİN DOLARA IŞİD'LİLERİ AVRUPA'YA KAÇIRIYOR

SDG'nin omurgasını oluşturan YPG'nin IŞİD'li teröristleri 5 bin dolar karşılığında çatışma bölgelerinden çıkarıp, Türkiye sınırından geçirme operasyonu yürütmeyi planladığı belirlendi. Göze batmamak için "kaçakçı" kılıfı adı altında gerçekleşecek bu plan ile DEAŞ'lıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilmek istendiği kaydediliyor.

İŞTE KAÇIŞ GÜZERGAHLARI

Suriye sınırında entegre güvenlik önlemlerinin uygulanması, sınıra duvar örülmesi, sıkı tedbirlerin alınması sonucu rahat hareket edemeyen terör örgütü YPG, Suriye sınırından Türkiye'ye sızmak için kullandığı geçiş noktalarından DEAŞ'lı teröristleri geçirmeyi planladığı tespit edildi. Teröristlerin özellikle Amanoslar, Tel Abyad, Kobani ve Kamışlı'dan Türkiye'ye sızma ihtimaline karşı güvenlik güçleri de sınır bölgesinde sıkı tedbirler aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SİVASLI 27 Aralık 2017 09:30 AVRUPA HALA BUNLARI GÖRMÜYORMU BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ABD İMALATI APAÇIK, ASIL AMAC İSLAMI TERÖRLE BAĞLAÇTIRMAK, AMA MAALESEF AVRUPA DEVLETLERİNİN GÖZÜ KÖR GÖRMÜYORLAR VEYA İŞLERİNE GELMİYOR.

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