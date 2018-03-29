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ABD'de polis pantolonu inik siyah adamı öldürdü

ABD'de polis pantolonu inik siyah adamı öldürdü

ABD'nin Houston kentinde bir polis memuru, trafikte pantolonu inik halde yürüyen bir silahsız bir siyah erkeği silahla ateş ederek öldürdü.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:07 - Güncelleme: 29-03-2018 10:07

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü
Görgü tanıkları Danny Ray Thomas'ın öldürülmeden önce garip davranışlar sergilediğini söyledi.

Polis aracındaki kamerada 34 yaşındaki Danny Ray Thomas, bir polis memuruna doğru, pantolonu inik halde yürürken görülüyor. Kendisi de siyah olan polis memuru Cameron Brewer'in ateş açmadan önce "Yere yat" diye bağırdığı duyuluyor. Thomas'ın ailesi çocuklarının depresyon tedavisi gördüğünü söyledi.

Kızkardeşi Kita Thomas-Smith Houston Belediyesi'nde yapılan toplantıda ağlayarak siyasetçileri "polis zulmüne" karşı birşeyler yapmaya çağırdı.

PLANLI CİNAYET GİBİ: Belediye Başkanı Sylvester Turner da "Kesinlikle acınızı hissediyorum. Alınan her yaşam için üzgünüz" dedi. Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Planlı cinayet gibi. Polise doğru yürüdüğü, koşmadığı, zarar verme niyeti olmadığı çok net şekilde gözüküyor" dedi.

Olay soruşturulurken, yanında şok tabancası da bulunan Brewer idari izne çıkartıldı.

POLİS MEMURU GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ALTINDA HİSSETMİŞ!
Houston Polisi'nden yapılan açıklamada, Thomas'ın yoğun trafik bulunan bir kavşakta yürürken görüldüğü, Brewer'ın da kendisini pantolonu ayaklarına kadar inik, kendi kendine konuşurken ve geçen araçlara vururken gördüğü" belirtildi.

Açıklamada "Thomas daha sonra beyaz bir araca vurdu, şöför dışarı çıktı ve şüpheliyle kavga etti. Güvenliğini tehdit altında hisseden polis memuru silah kullandı ve Thomas'ı bir kez göğsunden vurdu" denildi.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen başka bir videoda da, etraftakilerin polisin Thomas'ın üzerinde şok tabancası kullanacağını tahmin ettiği duyuluyor.

Olayı filme alan Kaaryn Young "Şok tabancasıyla vurulmak üzere" diyor ve hemen ardından silah sesi duyuluyor. Daha sonra Young "Adamı vurdu mu? Şok tabancası kullanmalıydı. Sokak ortasında adamı vurmamalıydı" diyor.

Akrabalarına göre eşi Thomas bir uyuşturucu suçundan hapisteyken 2016'da iki çocuklarını öldürdü. (Kaynak: BBC Türkçe sersisi)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ahmet Keskin 29 Mart 2018 10:38 Bu olay ülkemizde olsa acaba ne olurdu. Nasıl kıyamet kopardı. Pantolonu inik birisi bile tehdit kabul ediliyor. Polise mi tecavüz edecektiki korkusundan vurdu.

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