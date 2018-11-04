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ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye ilk muafiyet geldi

ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye ilk muafiyet geldi

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım pazartesi günü başlayacak yaptırımlarında Türkiye için ilk muafiyet resmen açıklandı. ABD, Azerbaycan'ın Şahdeniz havzasındaki doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak projelerde, İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verdi.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 11:45 - Güncelleme: 04-11-2018 11:45

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'nın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak projelerde İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verildi.

Açıklamada bu muafiyetin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak ve Rusya ile İran hükümetlerinden enerji alanında bağımsız strateji izlemelerine yardımcı olmak amacıyla tanındığı belirtildi.Bakanlık yaptırımlarla ilgili daha fazla detayın 5 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

İLK MÜJDEYİ BAKAN VERMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiye tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak cuma günü yaptığı açıklamada, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'YA TAŞIYACAK

TPAO’nun yüzde 19 ortağı olduğu Azeri doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Şahdeniz 2 projesinden Türkiye’ye gaz akışı temmuz ayında başlamıştı. Şahdeniz 2’nin 16 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 12:53 ABD' DEN İZİN ÇIKTI ARTIK ÇIKARTIN İÇİNİZDEKİ GAZLARI YELLENİN RAHAT RAHAT)))))).ZAFERMİŞ )) BAĞIMSIZMIŞIZ )) KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESERMİŞİZ )) ADAMLAR NASIL BİR SİSTEM KURMUŞ VE ÜLKELER NASIL BU SİSTEME UYMUŞ YADA MECBUR BIRAKILMIŞ Kİ İZNİ OLMADAN YELLENEMİYORLAR YAAA ADAMLAR AÇIKTAN AĞAYIZ PAŞAYIZ DİYOR

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