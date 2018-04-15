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ABD o noktaları vurdu İran ve Rusya rahatladı...

ABD o noktaları vurdu İran ve Rusya rahatladı...

Dünyanın en etkin gazetelerinden New Yort Times, Rusya ve İran'ın saldırıların kendi askeri mevcudiyetinin bulunduğu bölgenin dışında olması ve saldırı kapsamının sınırlı tutulması nedeniyle 'rahat bir nefes' aldığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 10:32 - Güncelleme: 15-04-2018 10:32

ABD merkezli New York Times gazetesi, Rusya'nın ABD'nin Suriye'deki hava saldırısından sonra çok sert tepki göstermesine rağmen, saldırıların kendi askeri mevcudiyetinin bulunduğu bölgenin dışında olması ve saldırı kapsamının sınırlı tutulması nedeniyle 'rahat bir nefes' aldığını yazdı.

LOKASYON SEÇİMİ PUTİN'İ RAHATLATTI... New York Times'ta Neil MacFarquhar imzalı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yönelik saldırıların ardından yaptığı çok sert açıklamalara rağmen, saldırının kapsamı ve lokasyon seçimi nedeniyle Rusya'nın 'rahatladığı' ifade edildi. 

"RUSYA'NIN ÇIKAR BÖLGELERİ"NE DOKUNULMADI... Siyasi Teknoloji Merkezi'nden Rus uzman Alekssei Makarkin, "Rusya Suriye'de kendisine ait çıkar bölgelerine sahip. Bunlar Akdeniz kıyısında bulunuyor. ABD saldırısı bu bölgenin dışında kaldı. Tabii ki Rusya rahatsız ancak bu sadece yeni Soğuk Savaş döneminin bir parçası. Bu, Rusya'ya daha fazla zarar veren (ekonomik) yaptırımların da içinde bulunduğu faktörlerden birisi" dedi. 

İRAN NEDEN RAHATLADI?... ABD basınında yer alan yorumlar arasında İran'ın da saldırıların ardından Rusya'ya benzer bir 'rahatlama' yaşadığı ifade edildi. İran'ın ABD'nin bölgede daha kapsamlı bir saldırı düzenlenmesinden endişe ederken, saldırıların bölge ve zamansal olarak sınırlandırılması nedeniyle 'endişelerinden kurtulduğu' ifade edildi. 

Bağımsız Rus ordusu uzmanı Aleksandr Golts, "(ABD ve Rusya) İki taraf da hazırlanmış rollerine uygun olarak adım atmış gözükerek karşı karşıya gelme riskini sınırlandırmayı başardılar" ifadesini kullandı. 

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RUSYA NE DEMİŞTİ?... Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Hmeiymim Hava Üssü ve Tartus deniz üssünün hedef alınmadığı ifade edilmişti. 

Rusya lideri Vladimir Putin, saldırının ardından Suriye'ye yapılan füze saldırısını en sert şekilde kınadıklarını söylemişti. Putin, zehirli madde bir kullanıldığı yönündeki taklitin, saldırı için bahane olarak kullanıldığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını ifade etmişti. 

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