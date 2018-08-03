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ABD malı ile ABD’ye tepki! Fatih Altaylı yazdı

ABD malı ile ABD’ye tepki! Fatih Altaylı yazdı

Fatih Altaylı, ABD'nin iki Türk bakan hakkındaki yaptırım kararına gösterilen tepkiyi bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. Altaylı, ABD'ye öfke saçan vatandaşlara sorular yöneltti.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 07:44 - Güncelleme: 03-08-2018 07:44

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında ABD yönetiminin papaz Brunson bahanesiyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasını değerlendirdi. ABD'ye gösterilen tepkilere değinen Altaylı, tartışmanın farklı bir boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"ARTIK iPHONE KULLANMAYACAKSINIZ" DENSE TELEFONLARINDAN HANGİ HIZLA VAZGEÇERLER
"Türkiye de ABD’ye yaptırım uygulayacakmış. Uygulayabilir elbette. Mütekabiliyet ilkesi gereği ABD’de hakkında karar çıkarılan iki bakanımızın mevkidaşları için Türkiye de aynı yönde bir karar alabilir.

Karşılıklı olarak somut etkisi olmayacak iki karar alınmış ve mütekabiliyet sağlanmış olur. Vatandaşlarımız ise sosyal medyada ABD karşıtlığını körükleyen bir tavır içindeler. Bunu da makul bulmak gerek.

Benim merak ettiğim ise bu ABD’ye öfkeli mesajların ne kadarı Amerikan malı Apple telefonlar üzerinden yazılıyor? Bu öfkeli vatandaşlarımıza “Artık iPhone kullanmayacaksınız” dense telefonlarından hangi hızla vazgeçerler.

Tabii işin bir diğer ironik tarafı ise ABD’ye gösterilen tepkilerin ABD merkezli Twitter ve Facebook üzerinden gösteriliyor olması. Acaba öfkeli yurttaşlarımıza “ABD menşeli sosyal medyayı artık kullanmayın” çağrısı yapılsa bu çağrı ne kadar karşılık bulur!"

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Burdayiz. 03 Ağustos 2018 09:12 Bize isterseniz abd sözcülüğü yapmayın, onların ağzı ile konuşmayın, zoruna gitmesin,(not: internet haber nerde önceki yorumlar)

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