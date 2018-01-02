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ABD kanalından 'İran'da panik' iddiası

ABD kanalından 'İran'da panik' iddiası

Fox News, İranlı yöneticilerin ülkede süren protestolar sırasında yaptıkları bir toplantının tutanaklarını ele geçirdiğini, konuşan isimlerin panikte olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 19:00 - Güncelleme: 02-01-2018 19:00

ABD kanalı Fox News'in haberinde İran'ın dini lideri Hamaney'in çeşitli siyasi isimlerle bir araya geldiği savunuldu. 31 Aralık'ta yapıldığı iddia edilen toplantı tutanaklarının Farsça'dan İngilizce'ye çevrildiği iddia edildi. İddiaya göre 31 Aralık’taki toplantıda isyanın ekonominin her sektörüne darbe vurduğunu ve 'rejimin güvenliğini tehdit ettiği' tutanaklarda yer aldı.

Toplantıda “Dini liderler ve liderlik olay yerine en kısa zamanda gelmeli ve işlerin daha kötüye gitmesini engellemeli. Allah yardımcımız olsun, bu çok karmaşık bir durum ve önceki durumlardan farklı" ifadelerinin geçtiği savunuldu. 

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Fox News bu tutanakları kendilerine Meryem Rajavi’nin ilettiğini duyurdu. İran’ın terörist olarak gördüğü rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü’nü kuran Rajav, bugün de 'İran Ulusal Direniş Konseyi Başkanı' sanıyla faaliyet yürütüyor ve Fransa’da sürgünde yaşıyor.

HAMANEY İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi.

Başkent Tahran’da şehit ailelelerini kabulünde konuşan Ayetullah Hamaney, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterilerini değerlendirdi.

İran Lideri, "Düşman, İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar, son günlerdeki olaylarda, para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti’nde sorunlar çıkartmak için İran’a karşı bir ittifak oluşturdu" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • DEMOKRASİ ENN GÜZELİ. 02 Ocak 2018 21:27 Baskıcı rejimin neticesi budur,demokrasi ve parlamentoya güvenelim,maceraya lüzum yok,tek adam rejimi budur işte.yol vermeyelim.

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