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ABD İncirlik'ten çıkıyor mu büyükelçilikten açıklama

ABD İncirlik'ten çıkıyor mu büyükelçilikten açıklama

ABD Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İncirlik Üssü'nden ayrılacakları iddialarını yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 14:38 - Güncelleme: 28-03-2018 14:38

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM) daha önce yaptığı açıklamayı, Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'daki resmi hesabından duyuran ABD Büyükelçiliği, "CENTCOM - ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" mesajını paylaştı.

Öte yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının yoğun biçimde iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan ve daha önce İncirlik Üssü'ne konuşlanan bazı Suudi Arabistan savaş uçaklarının da üsse iniş yaptığı gözlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 14:49 MANTIKEN AYRILMAZ BİZİ RUSYAYA KAPTIRMAK İSTEMEZ..AMAAA İNCİRLİKTEN DAHA ÇOK ÜSSÜNÜ PKK YA YAPTI..RESMEN PKK EYALETİ OLDU ABD NİN..BU İŞİN SONU ABD İÇİN ÇOOOK BÜYÜK KAYIPLARA GEBE..BU YÜZDENDE BU KAYIPLARININ ACISINIDA KUZEY KORE VEYA İRANLA DALAŞMAKTA BULACAK..BUDA HERTÜRLÜ 3. DÜNYA SAVAŞININ TAŞLARINI DÖŞER...bakınız bir yerde oynayan bir taş başka yerlerde daha büyük olaylara gebe olmakta...yani kelebek etkisi dedikleri böyle birşey işte..

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