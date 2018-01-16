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ABD ile PKK arasında kirli anlaşma ifşa oldu! Verdiği şeye bak!

ABD ile PKK arasında kirli anlaşma ifşa oldu! Verdiği şeye bak!

ABD ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasında yapılan gizli anlaşma deşifre oldu. Kirli anlaşma gereği ABD tarafından Afrin'deki YPG'lilere uçaksavar füze sistemleri verildiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 10:54 - Güncelleme: 16-01-2018 11:01

SURİYE'de terör ordusu kurmaya hazırlanan ABD'nin PKK ile yaptığı kirli bir anlaşma daha deşifre oldu. ABD ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin'deki YPG'lilere uçaksavar füze sistemleri verildiği iddia edildi.

Esad yanlısı olduğu bilinen “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin’deki YPG'lilere seyyar uçaksavar füze sistemleri teslim edildiğini duyurdu.

GEÇEN HAFTA AFRİN'E YERLEŞTİRİLDİ: Rus RİA haber ajansının söz konusu siteye dayanarak aktardığı habere göre markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemleri geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.

KOALİSYONDAN GİZLİ OLARAK: Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • osmancık 16 Ocak 2018 12:17 Taktik nükleer silah verse ne olacak ki? Türkün meclisini bombalayan eşkıya çetesinin başını özel çiftlikte besliyor. Gerisi teferruat.

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