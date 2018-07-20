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ABD heyeti 'İran'a yaptırımlar' için geldi! İşte ayrıntılar...

ABD heyeti 'İran'a yaptırımlar' için geldi! İşte ayrıntılar...

İRAN'a yönelik yaptırımlar konusunda görüşmeler yapmak için gelen ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri görüştü...

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 15:45 - Güncelleme: 20-07-2018 15:45

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmelerde bulundu. Görüşme sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı.

ABD’nin KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir. 

Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur.

İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 17:14 Yuzyilin en buyuk seytani abd dir bi defolun gidin cehenneme

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