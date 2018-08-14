ABD elçisine bayrak mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı evinde ziyaret etti. Maslahatgüzarın ziyareti sırasında karşı apartmanın balkonuna protesto amacıyla Türk bayrağı asıldı.
Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, Brunson'un evinin karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlardan biri daireye Türk bayrağı astı.
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