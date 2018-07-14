8. Malatya Uluslararası Film Festivali 9-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinde sinema-televizyon bölümünde eğitim gören öğrencilerinin Malatya'da ağırlanacağı bildirildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında, radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencilerine yönelik bir dizi etkinliği programa ekledi.

Festival, bu yeni bölümle Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören sinema-televizyon bölümü öğrencilerini Malatya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

10 FARKLI ÜNİVERSİTEDEN KATILIM; Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin İnönü Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği ve bir dizi etkinliğin yer aldığı bölümde bu yıl, 10 üniversiteden katılacak öğrenciler festival coşkusuna ortak olacak.

Türkiye'de çeşitli fakülteler bünyesinde eğitim veren çok sayıda sinema-televizyon bölümü olduğuna dikkati çeken Festival Direktörü Suat Köçer, bu bölümlerde eğitim gören öğrencileri festival heyecanına ortak olmaları, sinema sanatı ve sektörünü farklı boyutlarıyla tanıma fırsatı bulmaları ve sektörle yakın bir iletişim kurmaları amacıyla festivalde ağırlayacaklarını belirtti.

İnönü Üniversitesinin bugüne kadar festivale önemli katkılarda bulunduğunu hatırlatan Köçer, gerçekleştirilecek öğrenci buluşmasında da üniversitenin büyük bir rol üstleneceğini kaydetti.

