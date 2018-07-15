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7 yeni cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı! Neler var?

7 yeni cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı! Neler var?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnamelerde hangi düzenmeler var? Hangi köklü kurumlar yeniden düzenlendi...

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 09:21 - Güncelleme: 15-07-2018 10:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Son dakika bilgisine göre  kararnamelerle Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askeri Şura, MGK Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı...

CUMHURBAŞKANI GEREKTİĞİNDE YAŞ'I TOPLAYACAK... 8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

YAŞ'A YENİ ÜYELER... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü.

GENELKURMAY MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLANDI...

- Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

 - Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

MGK İKİ AYDA BİR TOPLANACAK... 

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

EPDK'DA ATAMA 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

- İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

VAKIFLAR VE TİKA TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLANDI...

- Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR YÖK'E ÜYE ATANDI...

- 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

- YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.

- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. 

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 15 Temmuz 2018 10:16 tam bir padişahlık ve hanedan saltanatı.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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