ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilerşin yakalanması için çalışma başlattı.
Antalya merkezli Ankara, İzmir ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya’ya getirilirken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER