3D yazıcı ile 24 saat içinde ev inşa ettiler

Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere üretilen ilk mobil 3D (3 boyutlu) yazıcısı, 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle 37 metrekarelik bir ev inşa etti.

Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan yerleştirildi.

Yazıcıyı üreten Apis Cor'un Rusya'daki tesisinde inşa ettiği 37 metrekarelik ev; bir koridor, banyo, oturma odası ve mutfaktan oluşuyor. Şirkete göre 24 saat içerisinde inşa edilen evin ömrü 175 yıl...

Dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilen yapısı, geçen yıl Çin'de inşa edilmişti. Fakat 3D yazıcı ile üretilen yapı malzemeleri, daha sonra inşaat alanına taşınmıştı. Bir başka Çin merkezli yapı firması, inşaat alanında 3D yazıcı kullanarak iki katlı bir bina inşa etmişti. Binanın inşası 45 gün sürmüştü.