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3,5 milyar dolarlık dev anlaşma imzalandı

3,5 milyar dolarlık dev anlaşma imzalandı

Finli cep telefonu üreticisi Nokia ile Alman telekomünikasyon devi T-Mobile arasında 5G teknolojisi için 3,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 20:40 - Güncelleme: 30-07-2018 20:40

T-Mobile'den yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde ABD genelinde 5G  ağının yerleşiminin hızlanacağı vurgulandı.

Nokia'nın T-Mobile firmasına 5G teknolojisi, yazılımı ve hizmetleri  sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu sayede firmanın 5G teknolojisini  kritik olan ilk yıllarında müşterilerine sunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen T-Mobile Baş Teknoloji Yöneticisi  Neville Ray, "Harcadığımız her dolar 5G dolarıdır." yorumunu yaptı.

Nokia Müşteri İşlemleri Baş Yöneticisi Ashish Chowdhary ise,  açıklamada, her iki firmanın son aylarda önemli teknolojik ilerlemeler  kaydettiğine işaret ederek, 5G'nin artık ticari bir gerçekliğe kavuştuğuna  dikkati çekerek, iki şirketin ABD'de 5G teknolojisini büyük çapta  yaygınlaştıracağının altını çizdi.

Açıklamanın ardından, New York borsasında T-Mobile'ın hisseleri yüzde  1,9 primle 60,74 dolara kadar çıkarken, Nokia hisseleri yüzde 3,5 artışla 5,59  dolara kadar tırmandı.

ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü olan T-Mobile, nisan  ayında, ülkenin en büyük dördüncü operatörü Sprint ile birleşme kararı aldığını  duyurmuştu.

Birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine Deutsche  Telekom'un, yüzde 27'sine SoftBank'ın sahip olacağı belirtilirken, yüzde 31'inin  de halka açık olacağı bildirilmişti.

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