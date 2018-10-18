29 Ekim'de okullar var mı Milli Eğitim Bakanlığı güncel veri

29 Ekim resmi tatil mi ve 2018 yılında 29 Ekim hangi güne denk geliyor soruları araştırılıyor. Şanlı tarihimizdeki dönüm noktalarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. 2018 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 95. yılı çokşuyla kutlanacak. Akşam ise fener alayı ile kutlamalar devam edecek.

Peki 29 Ekim'de okullar, liseler ve üniversiteler tatil olacak mı? Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim'de okullar tatil olacak ve fakat belirli okullarda 29 Ekim etkinlikleri ve kutlamaları için öğrenciler okula gidecek. Liseler ve üniversiteler ise haftasonu ile birlikte 3 gün tatil yapmış olacak.

29 Ekim'de memurlar da resmi izinli sayılacak. 3 günlük tatilin ardından memurlar mesaiye 30 Ekim salı günü devam edecek. Ayrıca 29 Ekim'de bankalar, PTT, noter ve devlet daireleri kapalı olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ: Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.