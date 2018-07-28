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28 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından artık her hafta cumartesi günleri yapılan olan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 20:45 - Güncelleme: 28-07-2018 20:45

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'nun bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. Artık haftada 2 kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanma şansı birazda olsa arttı. Peki, bu akşam Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

28 TEMMUZ 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla sadece Cumartesi günleri oynanan Sayısal Loto şans oyunu artık çarşamba ve cumartesi günü oynanacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi de tamamlandı. İşte, yapılan çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar...

7, 9, 10, 11, 38, 46

 SAYISAL LOTO ARTIK HAFTADA İKİ KEZ DÜZENLENECEK

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto haftada iki kez çekilmeye başlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

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