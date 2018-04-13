28 Şubat davasında karar açıklandı! Müebbet alan isimler bomba

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. 68 sanık hakkında beraat kararı verildi. 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli orgeneral Çetin Doğan için müebbet hapis cezası verildi.



68 KİŞİYE BERAAT



103 sanık hakkında açılan davanın 105. celsesi bugün tamamlanmış ve karar aşamasına geçilmişti. Mahkeme aradan sonra oy birliğiyle alınan kararı açıkladı. 68 sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda yüklenen suçu işlediği sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi. Ölüm nedeniyle 4 kişinin davası düştü.

TUTUKLANMAYACAKLAR ÇÜNKÜ...



Davada toplam 21 sanık için müebbet hapis cezası verildi. Savcı mütaalasında 60 kişi için bu cezayı talep etmişti. Bu kişiler için adli kontrol şartı uygulanacak. Müebbet alan sanıklar yaşlarından dolayı tutuklanmayacaklar. Müebbet hapis cezası alanlar içinde İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan dışında Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç ve Kemal Gürüz de bulunuyor.

Davanın karar duruşmasına Çevik Bir ve Hurşit Tolon başta olmak üzere bir çok sanık katıldı. Bir dönemin kudretli ismi Çevik Bir'in hayli yaşlanmış olduğu dikkat çekti.

SAVCI 60 SANIĞA AĞIR MÜEBBET İSTEMİŞTİ?.. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 kişi için "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmasını istemişti.

KİMLER İÇİN AĞIR MÜEBBET İSTENDİ? Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal.