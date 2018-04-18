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24 Haziran Üniversite sınavı iptal mi? YÖK yeni YSK açıklaması

24 Haziran Üniversite sınavı iptal mi? YÖK yeni YSK açıklaması

Türkiye Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihine kilitlendi. Türkiye 24 Haziran 2018 günü erken seçime gidecek. Peki 24 Haziran'da yapılacak olan üniversiteye giriş sınavı YKS iptal mi olacak, yoksa üniversite sınavı başka bir tarihe mi ertelenecek? YÖK birazdan binlerce öğrencinin beklediği haberi verecek. YKS sınavı erteleniyor mu işte YÖK'ün yeni sınav açıklaması

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:39 - Güncelleme: 18-04-2018 16:39

Üniversitesi sınavı YKS iptal mi oluyor sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. Erdoğan'ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran'ı işaret etmesi bu sene ilk kez yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin kafasını karıştırdı. Çünkü üniversiteye giriş sınavı YKS bu sene erken seçimin olacağı gün yani 23 Haziran ve 24 Haziran'da yapılacak. Peki üniversite sınavı erken seçim nedeniyle iptal mi olacak yoksa başka bir tarihe mi ertelenecek. İşte YÖK'ün sınav açıklaması...

YÖK YKS sınavının tarihini değiştirdi. YKS sınavı 23-24 Haziran'dan 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ: Açıklanan tarihten sonra ÖSYM acil koduyla toplantıya geçti. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildi. Sınavlar 30 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarihine alındı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAKTI: Normal sınav takvimine göre  Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmişti fakat bu tarih erken seçimden dolayı ertelendi. 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

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