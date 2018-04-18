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24 Haziran 2018 neye denk geliyor? Erken seçim tarihi

24 Haziran 2018 neye denk geliyor? Erken seçim tarihi

28 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacak. Seçimin yapılacağı 24 Haziran'da üniversiteye giriş sınavı YKS var. Seçim kararıyla birlikte ÖSYM acil toplandı ve üniversite sınavları ertelendi. ÖSYM yeni sınav tarihlerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:17 - Güncelleme: 18-04-2018 16:45

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından 24 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için açıkladığı 24 Haziran'da çok kritik bir sınav var. Yüzbinlerce öğrenci üniversiteye girebilmek için o gün YKS sınavına girecek. Seçim için 24 Haziran duyurulunca ÖSYM acil koduyla toplandı.

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ:  Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildi. Sınavlar 30 Haziran 2018 cumartesi ve 1 Temmuz 2018 pazar gününe alındı.

24 HAZİRAN'DA KOŞU DA VAR : 24 Haziran tarihine bir başka önemli olaya daha denk düştü. O gün Gazi Koşusu bulunuyor. Türkiye Jokey Kulübü erken seçim kararı sebebiyle önümüzdeki günlerde koşu tarihi değiştirecek. 

24 HAZİRAN BAYRAM'DAN HEMEN SONRASI:  Yeni seçim tarihi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraki haftaya denk geliyor. Ramazan Bayramı 15 Haziran cuma günü başlıyor ve 17 Haziran Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı'ndan tam bir hafta sonra 24 Haziran günü Türkiye erken seçime gidecek... Devlet bahçeli ise Kurban Bayramı tatilinin olduğu hafta erken seçim yapılmasını önermişti.

24 HAZİRAN 2018'DE ERKEN SEÇİMİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" açıklaması ile yeni tarihi duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 16:53 24 haziran 2018,akp dikta rejimnden kurtuluş yılı olur inşaallah.desenize,akp saltanat kayığı batıyor!

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