23 Nisan şiirleri kısa ve uzun MEB onaylı şiir derlemesi

23 Nisan törenlerinde şiir okuyacak ilkokul ve ortaokul öğrencileri için en güzel 23 Nisan şiirlerini internethaber.com olarak bir araya getirdik. Yurt genelinde çeşitli faaliyetlerle kutlanacak olan dünyadaki ilk çocuk bayramı 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara en büyük ve ölümsüz hediyesi. Her yıl doyasıya çoşkuyla kutlanan bu özel güne daha da anlam katacak MEB onaylı 23 Nisan şiirleri haberimizde.
23 NİSAN NE ZAMAN: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler ve devlet memurları 23 Nisan tatili haftasonu ile birlikte 3 gün yapmış olacak. 2018-MEB resmi günler takvimine göre 23 Nisan tatili 3 gün olacak.
23-24 NİSAN TATİL Mİ: Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı.
"23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer"
Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde yeni gelişmeleri internethaber.com.tr'den sizlere duyuracağız.
23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününü esas alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİR
Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,
Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.
23 NİSAN 3 KITALIK ŞİİR
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
23 NİSAN 4 KITALIK ŞİİR
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Düşler denizine doğru
Mutluluk bir yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu.
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu.
23 NİSAN 5 KITALIK ŞİİR
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
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