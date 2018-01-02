2018 Öğretmen maaşları enflasyon farkı zammı ne kadar?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği enflasyon zam farkı yarın açıklanıyor. Ocak ayı enflasyon zam farkına göre öğretmenler de yeni maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme ile zam alan öğretmenlerin enflasyon zam farkına göre de maaşları artacak.

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı. Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. Toplu sözleşme zam oranına baktığımız zaman öğretmenlerin maaşları da artmıştı. Enflasyon rakamlarına göre memurlara en az yüzde 1 oranında zam gelecek. Peki öğretmenlerin maaşları 2018 yılında ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan vaizlerin de maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre öğretmenlerin maaşları 3 bin 699 TL'ye yükselmişti. Enflasyon zam farkı olursa öğretmen maaşları 3 bin 883 TL'ye çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLMUŞTU

Toplu sözleşme zam oranı belli olmuştu. Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman memurlara unvanlarına göre zam gelmişti. İşte temmuz ayı zam tablosu

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2017 Ocak 2017 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 9.787 10.435 GENEL MÜDÜR 1/4 8.589 9.153 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 4.509 4.807 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 2.773 2.951 ÖĞRETMEN 1/4 3.473 3.699 KAYMAKAM 1/4 7.875 8.406 BAŞKOMİSER 3/1 4.506 4.804 POLİS MEMURU 8/1 3.942 4.201 UZMAN DOKTOR 1/4 5.255 5.605 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 3.373 3.592 MÜHENDİS 1/4 4.603 4.908 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 2.887 3.073 PROFESÖR 1/4 7.417 7.916 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.369 4.657 VAİZ 1/4 3.610 3.846 AVUKAT 1/4 4.394 4.684

2018 memur zammı enflasyon farkı yeni maaşlar ne kadar?

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste