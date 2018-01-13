2018 kaymakam maaşı enflasyon zam farkıyla ne kadar oldu?

3 ocak tarihinde açıklanan enflasyon farkı zammına göre kaymakamların da maaşları arttı. Zamlarla birlikte kaymakaların alacağı maaşı belli oldu. Kaymakamlar 2018 yılında 8 bin 901 TL maaş alacak.

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıktı . 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli oldu.

KAYMAKAM MAAŞLARI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan kaymakam maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre kaymakam maaşı 8.406 liraya yükselmişti. Kaymakamlar ocak- haziran ayında 478 zam aldı. Kaymakamların maaşları 8 bin 901 TL oldu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLDU Memur ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek.

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste