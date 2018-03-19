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2018 hac gidiş dönüş tarihleri ne zaman- Diyanet takvimi

2018 hac gidiş dönüş tarihleri ne zaman- Diyanet takvimi

Bu sene kutsal topraklara 80 bin hacı adayı gidebilecek. Peki 2018 hacca ne zaman gidilcek, hac gidiş dönüş tarihi ne zaman? Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 15:35 - Güncelleme: 19-03-2018 14:00

2018 Hacca gidiş dönüş tarihleri ne zaman, 2018 yılı hacca ne zaman gidilecek, hac dönüşü ne zaman soruları hac kura sonuçlarında adı çıkan hacı adayları tarafından merak konusu oldu. Hac kura sonucu tam liste-yedek liste diyanet.gov.tr adresinde eriime açılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamaya göre Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

HAC 2018 GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN: Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

HAC KURA SONUCU YEDEK VE ASİL TASNİFİ: Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli"veya “Otel Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

HAC KONAKLAMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK: Toplam konaklama için belirlenen zaman dilimi, uçak programı doğrultusunda en fazla 35 gün olacaktır. Şayet, toplam konaklama süresi uzadığı takdirde hacu adaylarından ek bir ücret kesinlikle alınmayacaktır ve toplam konaklama süresinin kısalması halinde de hacı adaylarına herhangi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

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