  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 Eylül ALES/2 başvuru ücreti online ödeme sistemi

2018 Eylül ALES/2 başvuru ücreti online ödeme sistemi

2018 ALES Eylül ayı sınav başvuruları devam ediyor, ALES başvurusu için son gün 2 Ağustos Perşembe günü. Peki ALES başvurusu online ödeme nasıl olur? Online ALES başvurusu ücreti nasıl ve hangi bankalara ödenecek? 100 lira olarak belirlenen ALES başvurusu ücreti ve yatırılacak bankaların listesi haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-07-2018 13:30 - Güncelleme: 31-07-2018 13:30

2018 ALES/2  sınavı başvuruları ÖSYM tarafından başladı. Yüksel lisans yaparak kariyerinde bir adım daha yukarı çıkmak isteyen lisans mezunu adaylar için düzenlenen ve artık yılda üç kez yapılacağı açıklan 2018 ALES sınavı 30 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. 2.5 saat sürecek olan ALES sınavı başvuruları için son gün 2 Ağustos olacak.Adaylar ALES sınavı başvuru ücreti olarak 100 lira ödeyecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Sınava katılmayı düşünen adaylar, ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2018-ALES/2 başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ: ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.

GEÇ BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS’TA: ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos olarak açıklandı. 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar, bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Fakat geç başvuru gününde sınav ücreti farklı olacak. 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 Eylül ALES/2 başvuru ücreti online ödeme sistemi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro