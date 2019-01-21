150 bin TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı 'kaya tuzu' dedi

Olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası'nda bir aracı takibe aldı. Dur ihtarında bulundu. Ancak aracın sürücüsü bu ihtara uymadı.

Kovalamanın ardından araç Köseler Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 150 bin TL değerinde, 575 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma ekiplerine taşıdığı maddeyi kaya tuzu olarak bildiğini söyledi.

Şüpheli kişinin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan alıp Bursa'ya götürmeye çalıştığı öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.