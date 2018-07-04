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1.5 yaşındaki Rüya her yerde aranıyor

1.5 yaşındaki Rüya her yerde aranıyor

İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 20:36 - Güncelleme: 04-07-2018 00:12

İZMİR'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde anneannesi ile evden çıkan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Kayıp bebekle anneannesini bulabilmek için bölgeye komandolar sevk edildi.

İzmir Tire’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik’ten bir daha haber alınamadı.

Anneanne Yenigün’ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Zeynep (g) 04 Temmuz 2018 00:14 Bütün bu olaylara sadece kriminal yönden bakmak eksik olur , çözüme götürmez . Her toplumun derin travma yaratacak olgusu farklıdır, bir toplumu derinden etkileyen ötekinde aynı etkiyi yapmayabilir . Deneye deneye buldukları Türk toplumunda acı ve travma noktası çocuklar ve hayvanlar olabilir . Unutmayın her komplo teorisi bir gerçege götürür . Toplumsal şiddeti arttıran pekçok kimyasal mevcut !! Ayrıca cinsel kastrasyon önlem için hem yeterli degil hem de faydasızdır , çünkü bireysel şiddetin artmasına yol açabilir. Şiddetin tek nedeni hatta nedeni , çogu kez cinsellikten çok bireysel travmalar ve egitimsizliktir.Not = ''Komplo teorileri ''ni reddeden bazı bilim adamları aslında neye ve kime hizmet ettiklerini bir daha düşünsünler !! Yedigimize , içtigimize de dikkat etmek gibi bir lüksümüz olmadıgına göre ...??!!

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