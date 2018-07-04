1.5 yaşındaki Rüya her yerde aranıyor

Zeynep (g) 04 Temmuz 2018 00:14 Bütün bu olaylara sadece kriminal yönden bakmak eksik olur , çözüme götürmez . Her toplumun derin travma yaratacak olgusu farklıdır, bir toplumu derinden etkileyen ötekinde aynı etkiyi yapmayabilir . Deneye deneye buldukları Türk toplumunda acı ve travma noktası çocuklar ve hayvanlar olabilir . Unutmayın her komplo teorisi bir gerçege götürür . Toplumsal şiddeti arttıran pekçok kimyasal mevcut !! Ayrıca cinsel kastrasyon önlem için hem yeterli degil hem de faydasızdır , çünkü bireysel şiddetin artmasına yol açabilir. Şiddetin tek nedeni hatta nedeni , çogu kez cinsellikten çok bireysel travmalar ve egitimsizliktir.Not = ''Komplo teorileri ''ni reddeden bazı bilim adamları aslında neye ve kime hizmet ettiklerini bir daha düşünsünler !! Yedigimize , içtigimize de dikkat etmek gibi bir lüksümüz olmadıgına göre ...??!!