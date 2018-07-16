15 Temmuz'da köprüde kafa kesme olayı oldu mu? Net açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde akşam saat 22.00'den sabah sekiz buçuga kadar kaldığını belirterek, "çok net söylüyorum orada askerin kafa kesme olayı olmadı. Askerin köprüden atılması olmadı" dedi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları Habertürk TV'de anlattı. Çalışkan o geceye ilişkin şunları söyledi:

DEAŞ'IN TERÖR SALDIRILARI DARBENİN ALTYAPISIYDI

"Biz terör şube müdür, istihbarat şube müdürümüz ve müdür yardımcımızla beraber terör operasyonu ile ilgili odamızda çalışma yapıyorduk. O sırada yardımcıma telefon geldi. Darbeden önceki 6 ayı incelediğimizde İstanbul’u incelediğimizde Sultanahmet, İstiklal, Vezneciler ve havalimanındaki saldırılar normal terör saldırıları değil. Biz altyapı çalışmaları olarak değerlendirdik. Bunlar darbeye hazırlık şekilde yapılan, dışarıdan ve içeriden yapılan şeyler olarak değerlendiriyoruz. 100 civarında adresler var, bunlarla ilgili değerlendirme yapıyoruz. IŞİD olması ve kaynağın MTİ üzerinden gelmesi tabi ki bir takım soru işaretlerini getiriyor. Bu kişilerle ilgili adresler var, bunları araştıracağız.

Sonra benim yardımcıma telefon geldi, rütbeli birisinin aradığını darbe yaptıklarını, laubali şekilde teslim olun şeklinde olunca çok ciddi bir şey olmadığını, bir meczubun bu tür olabileceğini değerlendirdik, çok ciddiye almadık. Saat 21.00 suları. Daha sonra biraz daha ilerleyen vakitte Beylerbeyi'nde polislerin silahların askerler tarafından alınması gibi bir şey olunca beni rahatsız etti. Normal gelmedi. Olduğumuz yerden fırladık. Hızlı bir şekilde normal olmadığını değerlendirdik. O sırada bize bir bilgi gelmiyordu.

Ben köprüdeki polisleri yönetmedim, bütün İstanbul’u yönettim, 27 farklı noktada mücadele ettik. Bazen savunma, bazen saldırı, bazen başka türlü biz bu mücadeleyi yaptık. Burası harekât merkezi gibi oldu. Toprağın üzerinde operasyon planlarınız serersiniz, oradan yönetirsiniz şehri. 27 farklı noktadan arkadaşları yönetmeye çalıştım. Sabah 06.00-07.00 civarı askerler teslim olduğunda bu kırılma noktasıydı. Birçok yerde pek çok kişinin gardı düştü.

ALLAH SABIR VERDİ DENGEYİ KAYBETMEMEYİ ÇALIŞTIK

Akşam 10.00-11.00’den itibaren Allah bir sabır verdi, dengeyi kaybetmemeyi çalıştık. Dengeyi kaybetmemek kolay bir şey değil. İnsanlar şehit oluyor, yaralanıyor, tank uçaksavar kullanılıyor. Böyle bir ortamda dengeli olmak kolay değil. Sabah da askerler ellerini kaldırdığında vatandaş çok kızgındı. Vatandaş yüzde 100 haklıydı. Çocuğu arkadaşı kardeşi öldü. Benim yakın korumam şehit oldu, diğeri ağır yaralandı. Özel kalem müdürüm yaralandı. Bunlar olurken sizin çok dengeli olmanız, biz uzun yıllar işin içinde olduğumuz için dengeyi kurmamız kolay oldu ama vatandaşın bu dengeyi kurması zordu. Ancak yine de çok net söylüyorum orada askerin kafa kesme olayı olmadı. Askerin köprüden atılması olmadı. Biz hızlı bir şekilde davrandık. Gaz kullandık, havaya ateş ettik. O söylentiler nereden çıktı bilmiyorum ama kesinlikle doğru değil. Sabah 08.30’a kadar köprüde kaldım."

FETÖ-PKK İLİŞKİSİ: Alınan bir PKK’lının ifadesinde net açıklamalar var. Kendilerinin bilginin geldiğini, ayın 15’inden sonra beklentiler olduğunu, kendilerine ikaz geldiğine dair ifadeler var. PKK ve FETÖ bağlantısı ile ilgili biz çok sayıda İstanbul’da aynı evde kalan PKK ve FETÖ sempatizanı ile ilgili ifadelere rast geldik. İfadelerde bunlar geçtiği için rahat konuşuyorum.

HAVALİMANINDA KONTROLÜN SAĞLANMASI: Cumhurbaşkanımızla birkaç telefon görüşmemiz oldu. Direkt İstanbul’a geleceğini söylemdi. Havalimanında, pistte kulede durum nedir diye sorunca ben yorum yaptım. Ben farklı bir yerdeyim ama ne kadar sürede alırsın diye sorusu oldu, 10-15 dakikada ele geçiririz dedik. Çok hızlı bir şekilde kuleyi arkadaşlarımız ele geçirdi ve cumhurbaşkanımızın İstanbul’a inişi için gerekli tertibatı aldılar.