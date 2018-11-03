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12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı

12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda, bir İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı olayla ilgili operasyonda Matisse'nin tablosu da ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 15:55 - Güncelleme: 03-11-2018 15:55

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde ifade veren İran vatandaşı M.F., ülkesinde dedesinden miras kalan, Fransız ressam Henri Matisse'nin tablosunun birtakım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti.

M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak kendisini zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den şikayetçi oldu.

DEĞERİ 12 MİLYON DOLAR
Savcılıktan alınan arama kararıyla harekete geçen KOM ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler Y.E. ve M.Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, söz konusu tablo da ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltındaki Y.E. ve M.Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Fransız ünlü ressam Henri Matisse'ye ait tablonun değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Alanya'da bir İran vatandaşı M.F.'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.

TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI
Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, 'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.'nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.

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Kaynak : DHA

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