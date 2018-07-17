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11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

HİNDİSTAN'da yaşanan olayda Hint polisi, ''11 yaşındaki duyma engelli bir kız çocuğuna haftalarca tecavüz ettikleri'' iddiasıyla biri 66 yaşında 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 16:54 - Güncelleme: 17-07-2018 16:59

Duyma engeli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, ülkenin güneyinde bulunan Chennai şehrinde bulunan boş bir apartman bloğunda tecavüze uğradığı iddia edildi. Eyalet polisi, tutuklananlar arasında 300 daireli binanın güvenlik görevlilerinin, tesisatçı ve asansör operatörünün olduğunu söyledi.

SALDIRI KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Sputnik'te yer alan habere göre çocuğa ilk olarak 66 yaşındaki lift operatörünün saldırdığını açıklayan polis, operatörün, çocuğa okul sonrası binanın çevresinde bisiklet sürerken saldırdığını açıkladı. İddiaya göre operatör, çocuğa yönelik saldırısını kameraya kaydetti ve kaydeden kişilerden de çocuğa tecavüz etmesini istedi.

Hazırlanan raporda, saldırgan grubun küçük çocuğu acısı arttıkça ilaçlarla ve çeşitli içkilerle uyuşturduğu da öğrenildi. Yerel bir polis yetkilisi, AFP'ye verdiği demeçte "Bu, soruşturmanın başlangıç aşaması ve ayrıntıları anlamak için derinlemesine araştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

ÇOCUĞUN AİLESİNE SÖYLEMESİYLE OLAY ORTAYA ÇIKTI
Yerel raporlara göre küçük çocuk, saldırgan grup tarafından bina kompleksi içerisinde bodrum, teras gibi çeşitli yerlere götürülerek haftalar boyunca tecavüze uğradı. Olay, küçük çocuğun yaşadığı istismarı ailesiyle paylaşmasından ve polise şikayette bulunulmasından sonra açığa çıktı. 11 yaşındaki çocuğun ise tıbbi yardım almakta olduğu bildirildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Recep 17 Temmuz 2018 17:09 Tecavüzün tek çözümü idam. Can tatlıdır, kimse ölümü göze alıp böyle çirkin bir şeye girişemez. Demek ki idam gelmeden bazı şeyler engellenemez.

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