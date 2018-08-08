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11 Ağustos 2018 İkizler Burcu Parçalı Güneş Tutulması analizi

11 Ağustos 2018 İkizler Burcu Parçalı Güneş Tutulması analizi

2018'in son gökyüzü şöleni Parçalı Güneş Tutulması 11 Ağustos'ta yaşanacak. Peki, Parçalı Güneş Tutulması'nın İkizler burcu üzerindeki etkisi nedir? Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması'nın İkizler burcu üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 22:00 - Güncelleme: 08-08-2018 22:00

Güneş tutulması, Dünya ile Güneş arasına Ay’ın girmesi ile gerçekleşmesi ile meydana geliyor. Parçalı tutulma ise, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi sonucu gerçekleşiyor. Peki Parçalı Güneş Tutulması İkizler burcunu etkileyecek mi? İşte cevapla.tv uzmanı  Astrolog Hande Kazanova'nın ayrıntılı analizi...

Kişisel girişimleriniz ve beklentileriniz adına gün içerisinde ve bu hafta içerisinde duygu değişimlerinizi yüksek yaşayacaksınız. Heyecanlı bir takım haberler alabilirsiniz, kendinizi düşünebilirsiniz. Yoğun haftalardan bir tanesi, bu yoğunluğu özellikle hem iletişimsel konularınızda hem de aşk hayatınızda yaşacaksınız. Salı günü itibariyle Venüs aşk alanlarınıza girecek. Aşk karşınıza gelebilir, hayatınızda bir insan varsa sevgiyi daha yoğun yaşayabilirsiniz, çocuğunuz varsa çocuğunuzla olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Hobileriniz, aktiviteleriniz, sportif faaliyetleriniz bu alanda kendinizi göstereceğiniz ve bir yandan da bişeyler yapmak isteyeceğiniz bir döngü içersinde olacaksınız. Kreatif ve sanatsal işleriniz göz doldurabilir, yine eğitimsel işlerinizde önemli adımları atabilirsiniz. Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması yakın çevrenizde olup bitenleri karşınıza getirebilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, ulaşım, bilgisayar, network işinden biriyle uğraşıyorsanız bu alanda önemli ve hızlı kararlar ve adımlar devrede olabilir ama yeni başlangıçlardansa daha önceden konuşulmuş ve yarım kalmış, tamamlanması gereken işlerinizi hızlandırın. Yine yakın çevrenizdeki insanların hayatı da bu tutulmada mercek altında olacak. Parçalı Güneş Tutulması'na doğru giderken bu hafta yakın çevre iletişiminizde daha dikkatli olmalısınız. Bana birşey olmaz tavrı hata yaptırabilir, gururdan, kibirden ve anlık öfkelerden uzak durun sevgili İkizler. Çevrenizdeki insanlarla beraber büyüyeceğinizi aklınızdan çıkarmayın.

Kaynak: cevapla.tv

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