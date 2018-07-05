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10 yılın zirvesi! Faizlere bakın ne kadar oldu

10 yılın zirvesi! Faizlere bakın ne kadar oldu

Türkiye'de 2 yıllık tahvillerin faizi, yüzde 20 seviyesine ulaşarak, 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:10 - Güncelleme: 05-07-2018 11:10

TL varlıklar 14 yılın en yüksek seviyesine gelen enflasyon verilerinin baskısı altında. Küresel ticaret savaşları da piyasalarda olumsuz havaya neden oluyor.

Enflasyon verisi sonrası yükselişi hız kazanan tahvil faizlerinde bugün yeni zirveler görüldü. 

Dünya'nın haberine göre, geçen hafta perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen, enflasyon verisi öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 17.74 seviyesine (tarihi zirve) kadar yükseldi.

Akşam kapanışta yüzde 17.65 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bu sabah ise yüzde 17.62 seviyesinden güne başladı.

Enflasyon verisi sonrası 19.71'e kadar yükselen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün öğleden sonra yüzde 19.98'e kadar yükseldikten sonra yüzde 19.95 seviyesinden günü tamamladı. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi bu sabah ilk işlemlerde yüzde 20 seviyesine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine gelmiş oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • murımıc 05 Temmuz 2018 11:25 tek adamlıgın nımetlerı

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