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10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyuyla suladı

10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyuyla suladı

İzmir'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.K adlı çiftçinin, Bekleme mevkiindeki 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyu ile suladığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 09:20 - Güncelleme: 19-10-2018 09:20

İzmir'i Tire ilçesinde çiftçinin tarlasında şok eden bir olay yaşandı. Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi.

MAHSULLER SOFRAYA ULAŞMADAN İMHA EDİLDİ
Yeni Asır'da yer alan habere göre zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 09:52 fazla miktarda kimyasal zirai ürün kullanımı da denetlenmeli

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