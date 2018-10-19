10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyuyla suladı

İzmir'i Tire ilçesinde çiftçinin tarlasında şok eden bir olay yaşandı. Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi.
MAHSULLER SOFRAYA ULAŞMADAN İMHA EDİLDİ
Yeni Asır'da yer alan habere göre zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.
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