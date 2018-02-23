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10. Cumhurbaşkanı Sezer cenazeye katıldı

10. Cumhurbaşkanı Sezer cenazeye katıldı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Afyonkarahisar'da 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten ve 78 yaşında vefat eden Mehmet Sami Hancıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 21:20 - Güncelleme: 23-02-2018 00:20

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 1989-1994 yıllarında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Sami Hancıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Afyonkarahisar'da 78 yaşında vefat eden Hancıoğlu için İmaret Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Hancıoğlu'nun naaşı, Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Sezer'in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eski Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga ve vatandaşlar katıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • murteza 23 Şubat 2018 00:20 Gıybetçiler saf tutmuşlar .Ama cenazenamazında değil aşağıda yorumlarda.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Necdet Sezer
AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

13 Eylül 1941 tarihinde Afyon'da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesinden, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Hakim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp OkulundaYe

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