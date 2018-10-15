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1 yaşına girdikten 3 gün sonra korkunç ölüm!

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 gün önce 1 yaşına giren çocuk, annesi temizlik yaptığı sırada çıktığı Fransız balkonun yan tarafındaki boşluktan düşerek hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 17:52 - Güncelleme: 15-10-2018 00:25

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 3 gün önce 1’inci yaşı kutlanan Ahsen Geylani, 7’nci katta bulunan evlerinin oturma odasındaki Fransız balkondan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 11 Ekim Perşembe günü 1’inci yaşı kutlanan Ahsen Geylani, 7’nci kattaki evlerinde oyun oynarken, oturma odasındaki balkona çıktı. Minik Ahsen, camla beton arasındaki boşluktan sarkarak, aşağı bakmaya çalışırken, düştü. Zemine çakılan kızlarını gören Yeşim-Hamza Geylani çifti, hemen aşağı indi. Çift, sinir krizi geçirirken, komşular, sağlık ekibine haber verdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahsen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise feryat eden Geylani çiftini sakinleştirmeye çalıştı.

Hamza Geylani, kızının cansız bedenin başından ayrılmadı. Minik Ahsen Geylani’nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ekim 2018 21:05 Rabbim sabırlıklar versin, acılı ailesine. Evlât acısı zordur. Birde gözünün önünde olması dahada zordur sanırım. Rabbim yardımcıları olsun.

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