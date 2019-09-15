Zonguldak'ta dalgalar arasında can pazarı
ZONGULDAK'ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
ZONGULDAK Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana gelen olayda; havanın kötü olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.