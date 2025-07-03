Zıp zıp Ali Mahir Fahrettin Altun'u yargılayacakmış!

Peki... Bunlar şimdiden "asarız keseriz" havasındayken, biz... ben, sen, hepimiz ne yapıyoruz? Onların Fatih Altaylı'ya sahip çıktığı gibi, Fahrettin Hoca'ya arka çıkıyor muyuz? Sinan Burhan'ın yanında duruyor muyuz? Tabii ki hayır! Üç, beş cılız sesin ötesinde her zamanki gibi, yine "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" modundayız! Hani utanmasak, "Bir tekme de benden" diyeceğiz!

ASLI BAYKAL'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E KAPAK!

Gaffar Yakınca ile birlikte Flas TV'de yaptığımız Mercek programında, Özgür Özel'den Leman'ın alçaklığı konusunda mini minnacık bir mesaj beklemiştik. Boşuna beklemişiz... Özgür Özel, tepki göstereceğine Leman'ın o alçaklığına arka çıktı...

Diyor ki:

"Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara sesleniyorum, dönün bir bakın, ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum, bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor, gökyüzünde tanışıyorlar 'Selamın Aleyküm ben Muhammet' diyor. Bunu Hz. Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar, Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den alan bir müslüman çocuktur, gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazze'lidir. Peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş, bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür."

İçimizde bir tek akıllı o sanki!

Nasıl da çözmüş meseleyi... Ve kendine yakışan bir konuşma yapmış... Ama atladığı daha doğrusu bilmediği bir şey var... Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal "dini konulardaki cehalet"ni tokat gibi yapıştırmış suratına...

"CHP genel başkanı LeMan dergisindeki karikatüre bakınca hayatını kaybetmiş melekler görüyormuş. Dinlerde melekler ne zamandan beri ölümlü oldu onu da bir ara anlatır artık."

Söyleyecek çok şey var... Özgür Özel'e ve tayfasına ağız dolusu güzel şeyler söylemek geliyor içimden! Ancak Aslı Baykal'ın sözü, fazla söze gerek olmadığını söylüyor bize...