Zelenskiy ölümden döndü! Saldırıdan kıl payı kurtuldu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Zelenskiy'yi taşıyan uçağın Moldova'dan havalandığı sırada bir insansız hava aracı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını açıkladı.

Store, Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'ye yaptığı açıklamada, olayın Zelenskiy açısından gerçek bir tehlike olduğunu belirterek uçağın İHA tarafından vurulmaya çok yaklaştığını söyledi.

MOLDOVA HAVA SAHASINDA ALARM

Zelenskiy'nin Oslo ziyareti sırasında Moldova hava sahasında İHA alarmı yaşandı. Moldova makamları, insansız hava aracı uyarısı nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatıldığını ve bu nedenle Zelenskiy'nin uçuşunda gecikme meydana geldiğini bildirdi.

Moldovalı yetkililere göre, Rusya'ya ait bir İHA ülke topraklarına düştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Zelenskiy'nin uçağının kalkışının geciktiği belirtildi.

İHA'NIN HEDEFİ OLDU

Norveç Başbakanı Store, İHA'nın Zelenskiy'nin uçağına ne kadar yaklaştığı veya olayın nasıl gerçekleştiği konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Moldova makamlarının açıklamalarında, İHA'nın özellikle Zelenskiy'nin uçağını hedef aldığı yönünde bir bilgi yer almadı. Bu nedenle olayın doğrudan bir saldırı girişimi olup olmadığı konusunda henüz kesinlik bulunmuyor.

Zelenskiy, Norveç'te düzenlenen Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katıldıktan sonra ülkeden ayrıldı.