Zavallısın Akşener!

Meral Akşener 6'lı masadan kalktıktan sonra masayı bir kumar masasına benzetmiş ve artık hilenin, kirli pazarlığın içinde olmayacağını dile getirmişti.

Hali hal değildi! Bayadır günah çıkartıyordu kendisi...

Sonrasında büyük bir sıçrayışla arındığını zannederek yerel seçimlere bireysel girme kararı aldı. Fakat bireysel hareket edeyim derken Türkiye'nin çıkarı doğrultusunda mı hareket edecek yoksa muhalefete muhalefet mi edecek orası muamma?

İsrail işgalcilerinin 20 gündür Gazze'de yaşayan Müslümanlara yaptığı katliam bugün Meral Akşener'in beğenmediği 6'lı masa dahilinde bile kınandı ve Hamas'ın mücadelesini destekler paylaşımlar yapıldı.

Meral Akşener kalktı "Netanyahu ne kadar zalimse Hamas'ta öyledir" dedi açıkça Hamas'ı da kınanmaya davet etti.

İsrail'in resmen çocuklarla savaştığı ve zulmünde sınır tanımadığı hususunda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tavrı çok net ortada, ki Sadece Erdoğan değil; Devlet Bahçeli, Fatih Erbakan gibi Cumhur ittifakı birleşenleri tarafından da Filistin'in özgürlüğü konusunda Hamas'ın mücadelesi destekleniyor.

Meral Akşener, daha önce atmış olduğu bir tweet de: “Hamas’ı ve Mescid’i Aksa’yı İsrail masalarında bıraktılar” diye eleştirmişti...

Bugün Hamas'ı terörist ilan ediyor! Zannediyorum ki bunu sadece Erdoğan düşmanlığı ile değil; aynı zamanda 6'lı masa düşmanlığı ile de yapıyor.

Yani sırf onların tavrından farklı bir tavır ortaya koyabilmek adına Filistin'in yıllar yılı vermiş olduğu haklı direniş ve şerefli mücadelesini, terörle ilişkilendiriyor.

Ya hu adama demezler mi: "Sen kimsin de; zulmün çilesini bizzat çekmiş olanlar üzerinden siyaset yapıyorsun!" diye...

Kalkıp kalkıp oturduğu altılı masada; FETÖ'sünden PKK'sına, PYD'sinden YPG'sine, her türlü terör örgütlerinin desteklendiği safta yer almış, Amerika'nın ve FETÖ terör örgütü ele başının yönlendirmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

Meral Akşener'in yaptığı ne yüzsüzlüktür ki; bugün mücahitlerin vermiş olduğu şerefli mücadeleye toz kondurmayı kendine vazife biliyor.

İYİ Parti kürsüsünden "Türk Milliyetçiliğinin" anlam ve ifadesini haykırırken ne ibrettir ki; Müslüman kimliğinden soyunurcasına katil Netanyahu ile Hamas'ı bir tutuyor.

Terk edip gittiği masa mensupları bile bugün en azından 'Erdoğan düşmanlığını' bir kenara bırakarak, Filistin halkına destek veriyor da; Akşener, boynuna bağladığı fulara verdiği kadar emek vermediği milliyetçiliğin, haksızca ve hadsizce savunuculuğunu yapıyor.

Türk Milliyetçisi evvela haddini bilir, bu düsturla; Akşener'e, dev aynasında değil kendisine boy aynasında bakmasını tavsiye ediyorum..

Biliyorsunuz, Suriye'ye asker çıkarma yani tezkere konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hayır" oyu kullanmıştı. Meral Akşener ise; aksine tezkereyi destekleyerek "Evet" demişti.

Yukarıda da bahsini ettiğim gibi aslında Meral Akşener kalktığı 6'lı masa mensuplarına muhalefet etmek için yola çıkmış gibi... Ve bu yolda Türk milliyetçiliğine, Milliyetçiliğin gereği olan değer yargılarına ve Türkiye'ye faydası olmayacak bir siyasi çalışma başlatmış gibi görünüyor.

Akşener 2021 yılında Netanyahu'dan için "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" benzetmesini yapmıştı.

Bu çirkin benzetme üzerine elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından haddi bildirilmişti:

"Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır..."

Akşener hazmedemeyip devam etti suçlamalarına:

"...Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."

Diyen Akşener, bugün zulmün bizzat muhatabı olan Hamas'ı; İsrail'e karşı gerekeni yaptığı için hor görüyor, terörist ilan ediyor.

Eee ne diyelim cidden "Zavallısın" Akşener...

Ama buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin gelişmesi, birlik ve beraberlikle ilerlemesi adına Akşener'e davet gönderdi ama Akşener gururundan ve kibrinden bu daveti kabul etmeyerek iktidara da muhalefet edeceğini açık ve net bir şekilde beyan etmiş oldu.

Sadece iktidara değil tabii muhalefete de muhalefet ederek; Türkiye'de, en haksız milliyetçilik savunuculuğunu başlatmış oldu.

Türk Milliyetçisi, sadece kendi coğrafyasında; değerlerine, öz benliğine ve sınırlarına sahip çıkan değil; aynı inanç ve aynı değer konusunda ümmet bilinciyle farklı coğrafyalarda yaşanan zulme kayıtsız kalmayışıyla da ünlüdür. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır...

Bugün Ortadoğu'da yaşanan zulüm "insan" odaklı değil; "İslam" odaklıdır.

Rahmetli Erbakan'ın da vurguladığı gibi:

"İslam, bütün insanlığı eşit haklara sahip görür, hak­kı üstün tutar, sömürüyü reddeder, kimsenin kimseye kul ve köle olmasını kabul etmez. Bu yüzden Siyonizm tarihi boyunca, hep hakkı üstün tutan İslam'ı hedef al­mıştır."

Bu sebeple Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin de o zulme "dur" demesi gayet tabi hakkıdır. Gelinen noktada Hamas sorgulanmayı değil; hamasetiyle takdiri ve desteği hak ediyor. Öyle ki; hakiki Türk Milliyetçisi olanlar Filistin davasına yüksek vazife şuuruyla sahip çıkıyor. Gerisi angarya!

Vesselam!