Muhalefette Yerlikaya hayranlığı yok İmamoğlu nefreti var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyet'in 100. yılında bir kutlama videosu yayınladı. Video gayet güzeldi... Sayın Bakan'ın nezih üslubu, samimiyeti ve değinimi her kesimden tebrik aldı. Muhalefetten de birçok isim Ali Bey'in paylaşımına hayranlık(!) duydu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tutun da Fatih Portakal, Uğur Dündar, Fatih Altaylı ve ham çökeleğine kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilmiş bir Bakan'ın kolay kolay muhalefet tarafından desteklenmediği bir dönemde, Ali Yerlikaya'nın ana muhalefetin hayranlık duyduğu bir isim olarak gündeme gelmesi doğal olarak akıllara soru işareti de getirdi?

Biliyorsunuz, 2024 yerel seçimleri için İstanbul'un AK Parti adayı olarak birçok isim gündemde... Tevfik Göksu... Murat Kurum... Fahrettin Koca... Adil Karaismailoğlu... Bu isimlere bir yenisi daha eklendi ki o da Ali Yerlikaya...

Göreve geldiği günden bu yana kısa zamanda birçok başarıya imza atan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "arkana bile bakma yürü" denilerek desteklenmesinin de etkisiyle Yerlikaya'nın, AK Parti İstanbul adayı olması demek Ekrem İmamoğlu'nun elini zayıflatacak bir rakip demek... Hatta zayıflatmaktan ziyade İmamoğlu'nun yerini alabilecek kadar işlevsel bir rakip...

Biliyorsunuz CHP'nin içinde yaşanan "değişim" tartışmaları ve kaybedilen seçimin vermiş olduğu gerginlikle birçok tartışmalar yaşandı. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında büyük ayrışmalar oldu. Altını pisletmişcesine koltuğundan kalkmayan Kılıçdaroğlu, partisinde değişim sinyalini ilk başlatan Ekrem İmamoğlu'nu da bu süreçte mimledi.

Basına her ne kadar baba-oğul ilişkisi gibi bir samimiyet lanse edilse de birbirlerinin aksi düşüncelere sahip olduklarını birçok kez tecrübe ettik. Arka cephede kan kusturdular birbirlerine, kameralar karşısında ise; kızılcık şerbeti içmiş pozu verdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nu fazlasıyla terletti. Koltuğundan kımıldatılamayan otorite Kılıçdaroğlu, gizli zoom toplantılarının ardından, İstanbul delegeleri ile bir gol daha yedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde, değişimcilerin adayı olarak İl Başkanlığı'na aday gösterilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik İl Başkanı seçildi. Bu gelişme ile Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na karşı eli güçlendi.

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesi 'değişimin öncüsü' İmamoğlu'nun İstanbul delegeleri üzerinde etkisini artırdı. Dolayısıyla Özgür Özel'in de...

Bu kuyu kazma yarışında sinsice planlar yapan İmamoğlu ve kafadar ekibi, Kılıçdaroğlu'nu bir hayli kızdırmış olmalı ki: "Sen misin bana karşı rakibimi destekleyen?" diyerek kolları sıvadı. Kemal Bey, Ak Parti'nin İstanbul için düşündüğü adaylardan olduğu gerekçesiyle Ali Yerlikaya'yı bu günlerde yere göğe sığdıramıyor. Hatta:

"Ülkesini seven Ali Yerlikaya'ya sahip çıksın..." diyecek kadar...

Yerlikaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP koltuğunda kalmasını isteyenler tarafından da destekleniyor...

Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra 'kazandıramayan aday' olarak taşlanmış olsa da kendisini taşlayanları avcunun içine alacak tehdidi de yapmış görünüyor.

Uğur Dündar, Fatih Portakal, Fatih Altaylı gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan kalkmasını isteyen İsimler... Bugün Kılıçdaroğlu ile aynı düşünceye sahip olmaları ve Ali Yerlikaya'nın 100.Yıl mesajını hayranlıkla karşılamaları; ne kadar darbe alsalar da aynı cephede savaşmaya devam edeceklerinin bir göstergesi...

Aksi takdirde Kılıçdaroğlu'nun medya gücü sayesinde yok olup gidecekler. Ee yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimine 'tek adam rejimi' olarak bakanlar, bugün 'tek adam' Kılıçdaroğlu'nun sözünden çıkamaz oldular.

İsmail Küçükkaya'nın dün Halk Tv'de aldığı istibaratı(!) paylaşarak "Sayın Bakan'ın ne aklında, ne fikrinde, ne kalbinde, ne de planlamasında hiç bir şekilde İBB adaylığı yok." diye feveran etmesi de Ekrem İmamoğlu'nun içine su serpme çabası olsa gerek.

Evet İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, gerek üslubu; gerek çalışkanlığı; gerekse de leyyin lisanı ile büyük bir takdiri hak ediyor. Ama muhalefet tarafından yapılan takdirler bana hiç samimi gelmiyor. Ali Yerlikaya İBB Başkan adayı olur mu bilemiyorum ama yarın seçimler geçtiğinde, CHP'lilerin tuzu kuruyacak ve Ali Yerlikaya'yı taşlayacaklar. Daha önce Sayın Süleyman Soylu'ya yaptıkları gibi...

Çünkü bugün Muhalefette Yerlikaya hayranlığı yok İmamoğlu nefreti var!