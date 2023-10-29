Paris'te yakılan Tapınak Şövalyeleri ve Siyonistler...

Size Tapınak Şövalyelerinden bahsedeceğim...

Birinci Haçlı Seferi’nden sonra, 1118-1119 yılları arasında, Kudüs’te Hristiyanlar tarafından kurulan bir askerî tarikat...

Tapınakçı yapıları o kadar yaygın, örgüt de o kadar zengin ki, dünyanın ilk bankacıları olduklarına dair bir efsane bile ortaya çıkıyor.

Tapınak Şövalyeleri, Avrupa’da katı şövalyelik yasalarına uyan, muazzam servetlere sahip, seçkin bir silahlı kuvvet olarak bilinmişler. Yaklaşık 200 yıl boyunca Avrupa’nın siyaset ve finans dünyasının merkezinde bulunmuşlar.

Ta ki; 7. yy'da, Müslüman Arap kuvvetleri, Kudüs’ü ve Kutsal Toprakları fethederek, günümüzde Bizans İmparatorluğu olarak bilinen, Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Hristiyanların) bölgedeki egemenliğine son verene kadar...

Tabi bir şekilde yeniden oluşmaya devam ediyorlar... Bu zaman zarfında da illegal davranışları dikkat çekiyor. Çarmıha tükürüp onu ayaklarıyla çiğnemekle ve yasadışı cinsel ilişkilerde bulunmakla suçlanıyorlar.

Hatta tapınakçıların sapkın inançları olduğu, gizli ayinlerinde kutsal şeylere saygısızlık edildiği yönünde iddialar ortaya atılıyor.

Putperestlik, çarmıha tükürmek ve göreve başlama törenlerinde birbirlerini öpmeleri...

Siyonistler gibi iğrençlikte sınır yok...

İşkenceye tabi tutulan Tapınakçılar suçlamaları kabul ediyorlar. 1308’de Papa V. Clement, Tapınakçıların sapkınlıklarını bağışlıyor, ancak tarikatın itibarı çoktan zedelenmiş...

Mart 1312’de Papa V. Clement, Tapınak tarikatını dağıtıyor, tarikatın üyeleri Avrupa’nın her yerinde tutuklanıyor. İki yıl sonra, son Büyük Jacques de Molay ve tarikat kurucuları sapkın eylemlerine geri döndükleri gerekçesiyle Paris’te yakılıyorlar.

Bugün tüm dünyanın gözü önünde İsrailli Siyonistler, Gazzeli Müslümanlara; çocuk, kadın, yaşlı demeden adeta soykırım yapıyor. Birleşmiş Milletlerin bile Ateşkes çağrısına kulak tıkayan Siyonistler Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden aldığı güçle soykırım gerçekleştiriyor.

Farkındaysanız varlıklarını kan akıtarak daimi kılmayı amaçlayan Siyonistler, tıpkı Tapınak Şövalyeleri gibi Yahudiler tarafından dahi dışlanarak, yüz karası ilan edildiler. Bugün tüm dünya halkları arasında itibarlarını kaybetmiş durumdalar.

İsrail yalnız...

Öte yandan Ortadoğu’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar çok sayıda ülkede, bombardıman altındaki Gazzeliler için meydanlar dolup taşıyor...

Siyonistlerin, bir avuç kirli varlıklarını sürdürebilmek uğruna gözlerini kör eden sahip olma içgüdüleri bugün batılı halkların dahi kabulüne ters...

Müslümanlardan, Müslümanların inançlarına sahip çıkışlarından ve yakınları katledilen Müslümanların teslimiyetlerinden ulusların nasıl büyük dersler aldığına hepimiz şahidiz...

Siyonistler, yok etmeye çalıştıkları Gazzeli Müslümanları, bir bir katlederken; öldürdükleri her bir Müslüman, dünyada büyük bir uyanış sembolü haline geliyor. Öyle ki; Siyonist azınlıklar, bir gün tıpkı Tapınak Şövalyeleri gibi kaybettikleri itibarla batının göbeğinde yakılacaklar.

Bu zafere az kaldı...

Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına girerken aynı zamanda "Türkiye Yüzyılı" batılı devletlere yürek hoplatıyor. Hem içerdeki hem de dışardaki tehditleri bertaraf eden Türkiye, 3/5 çapulcuya pabuç bırakmayacak kadar sağlam ve güçlü ilerliyor.

Tapınak şövalyeleri kendi ateşine odun toplarken, tarih kahramanların itibarını silinmez mürekkeple yazıyor, yine aynı tarih gün geldiğinde itibarsızları da yaka yaka silecek...

Mazlumların ahı arşı titretirken; zaferin ayak sesleri de küffarı ürkütüyor...

Bugün her bir Filistinli şöyle haykırıyor:

Bugün yükseldi sesim! Korkmuyorum!

Gücünüz yetiyorsa soluğumu kırbaçlayın

Sesim ki hâlâ yükseliyor madem! Korkmuyorum!

Düşün peşine haykırışlarımın.