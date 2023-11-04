BM Genel Kurulu'ndan 'ateşkes' çağrısı; Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi ama İsrail'e 'ateşkes çağrısı' yapan BM etkisiz kaldı...

Bir-leş-miş Milletler İsrail'i durduramadı...

Neden mi?

Çünkü, BM Güvenlik Konseyi'nin 3 büyüğü ABD, İngiltere ve Fransa bugün İsrail'i destekliyor...

Oysa 5 daimi, 10 geçici üyeden oluşan 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi sözde uluslararası barış ve güvenliği korumak veya yeniden sağlamak için yaptırım uygulama veya güç kullanımına izin verme yetkisine sahip...

Ancak çoğu zaman belirleyici kararlar alınamıyor, zira küresel meselelerde en çok da Müslüman ülkelere yapılan zulümler hakkında birbiriyle çatışan fikirlere sahip... Daimi üyeler, gelen teklifleri veto edebiliyor...

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı durdurmak adına; Rusya'nın, BM'ye sunduğu karar taslağı "derhal, kalıcı ve tam olarak gözetilen bir insani ateşkesi" kapsarken, metinde "sivillere yönelik tüm şiddet ve düşmanlıklar" da kınanıyordu. Rusya'nın tasarısına Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gabon destek verdi, ABD ve İngiltere ret kullanırken diğer dokuz ülke çekimser oy kullandı.

BM'nin 5 daimi üyesinden Rusya ve Çin bugün Filistinli mazlumların yanında ama çabaları boşa çıkıyor. BM bildiğini okuyor başka türlüsü işine gelmiyor çünkü ve ABD'nin içinde olduğu bir savaşı yine ABD'nin söz sahibi olduğu BM doğal olarak durduramıyor.

Peki NATO müttefikleri ne yapıyor?

İsrail'den "orantılı karşılık" bekliyorlar. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması, "Savaşın kuralları vardır. Orantılılık talebi vardır. Bu birçok müttefik tarafından dile getirildi." dedi ama İsrail siviller üzerinde resmen katliam yapıyor. Orantısızlığın haddi hesabı yok anlayacağınız...

ABD'li Müslümanlardan Biden'a 'Gazze ültimatomu':

Ateşkes yoksa oy da yok!

Hamas saldırısı sonrası İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, Gazze'ye yönelik saldırılar ve sivil ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle denge politikası kurmakta zorlanıyor.

Müslüman liderler, "2023 Ateşkes Ültimatomu" başlıklı açık mektuplarında, Amerikalı Müslüman seçmenleri "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını onaylayan herhangi bir adaya destek veya oy vermemeleri" için harekete geçireceklerini bildirdi.

Konsey, Biden'a hitaben yazdığı mektupta, "Yönetiminizin finansman ve silahlanmayı da kapsayan koşulsuz desteği, sivil kayıplara neden olan şiddetin sürmesinde önemli bir rol oynamıştır ve daha önce size güvenen seçmenlerin güvenini sarsmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var."

Biden, 2024 Başkanlık Seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde bir programda konuştu.

Haham "ateşkes çağrısı" istedi...

Kendini "Haham" olarak tanıtan Jessica Rosenberg, Biden'ın sözünü keserek İsrail-Filistin çatışmasının sonlanması için "ateşkes çağrısı" yapmasını istedi.

Biden, bunun üzerine 'ABD'li Müslümanlardan Biden'a 'Gazze Ültimatomu': Ateşkes yoksa oy da yok!' tehdidi de aklına gelmiş olmalı ki... "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." dedi.

"Ara vermenin" ne anlama geldiği sorusuna ise Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek, "Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir." yanıtını daha doğrusu bahanesini öne sürdü.

Gazze'de 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinli Müslümanın katledilmesine aracı olan Beyaz Saray, ateşkes çağrısı yapmıyor ancak yardımların ulaştırılması için “insani aralara ihtiyaç olduğu..." açıklaması hiç samimi gelmiyor!

Elektriğin, suyun, yakıtın kesildiği hastanelerin bombalandığı ve 22 bin 219' kişinin yaralı olmasına rağmen İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog dün News Nation kanalında yayınlanan "The Hill" programına verdiği demeçte, Gazze'ye daha fazla yardım yapılması çağrılarına yanıt olarak, gerekli yardımların yapıldığını, “acil bir durum olmadığını" söylüyor. Üstelik Joe Biden'in Gazze'de insani araya ihtiyaç olduğunu..." duyurmasının ardından...

Joe Biden 3 yıl önce 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan Başkanı olmuştu. 5 Kasım 2024 Trump'ın da aday olacağı Başkanlık seçimlerinde oy bandını düşürmek istemeyecektir...

4 bine yakın çocuğun katledilmesi Biden'ın vicdanını hiç dürtmemiş olsa da oy kaybı menfaatini uyandırmış olmalı... ABD'li Müslümanların 'Gazze ültimatomu' işe yaradı gibi... Şimdi Gazze saldırılarına 'ara verilecek' sonra devam edilecek olsa bile artık uluslararası vicdanlar; zalim liderlerine verdiği oyun hesabını soracak dirençte ve iç savaş çıkaracak güçte...

Sizce?