Yunanistan İtalya'dan yüz milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor

İki ülkenin savunma bakanları bugün Roma'da bir araya gelerek iki adet Bergamini sınıfı fırkateyn alımı anlaşmasını imzaladı.

Savunma bakanları basın toplantısında satış fiyatını açıklamasa da Yunan basınına göre iki gemi için 500 milyon euro civarında bir ücret ödenecek.

Reuters ajansına göre bu iki gemi, Fransa'dan alınacak dört "dijital" Belharra sınıfı fırkateynle birlikte Yunanistan donanmasının belkemiğini oluşturacak.

45 GÜN ARALIKSIZ DENİZDE KALABİLİYOR

Yunanistan'da İngilizce yayın yapan Protothema gazetesi, İtalya'nın 2028'de teslim edeceği savaş gemisinin genel amaçlı bir fırkateyn olacağı, 2029'da teslim edeceği fırkateyninse denizaltılarla mücadele odaklı olacağını yazdı.

Genel amaçlı fırkateyn aynı zamanda hava savunmasına yardım amacıyla da görev yapabilecek. Gazeteye göre 6 bin deniz mili menziliyle Atina-İsrail arasını dört kere gidip gelebilecek bu gemiler, 45 gün aralıksız denizde kalabiliyor.

"ORTAYA ÇIKAN YENİ ZORLUKLARLA MÜCADELE İÇİN"

Protothema, Yunanistan'ın son fırkateynini 1999'da aldığını ve bu yüzden donanmanın "Güneydoğu Akdeniz'de ortaya çıkan yeni zorluklarla mücadele için" modernizasyona ihtiyaç duyduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan'ın 10 gemiden oluşan bir "acil müdahale filosu" kurmayı hedeflediğini de ekledi.

Bu filoya A900 ve S100 sınıfı insansız helikopterler de eşlik edecek.

Reuters'ın aktardığına göre iki ülkenin geçen yıl imzaladığı anlaşmada Yunanistan'ın iki adet ikinci el Bergamini almak istediği, bunlara ek olarak iki tane daha alma opsiyonu talep ettiği kayda geçmişti.

Ajansa göre Yunanistan 2036'ya kadar ordusuna 28 milyar euro harcayarak komşusu Türkiye'yle rekabet içinde kalmak istiyor.