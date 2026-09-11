YKS ek tercihleri için bekleyiş sürüyor! 2026 ikinci tercihler ne zaman başlayacak?

2026 YKS merkezi yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adayları ek tercih takvimini araştırmaya başladı. “YKS ek tercihleri ne zaman?”, “2026 YKS ikinci tercihler başladı mı?”, “Ek tercihler nasıl yapılacak?” ve “Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?” gibi sorular merak ediliyor. ÖSYM, 18 Ağustos’ta merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı ancak 11 Eylül itibarıyla ek yerleştirme duyurusunu henüz yayımlamadı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, adaylar işlemlerini nereden yapacak? İşte ayrıntılar...

2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

11 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM’nin resmi YKS duyuruları arasında ek tercih başlangıç ve bitiş tarihleri yer almıyor. Kurumun 2026 YKS sayfasındaki son ana yerleştirme duyurusu 18 Ağustos tarihli sonuç açıklaması. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan ek tercih tarihlerini resmi bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Kesin takvim, ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme duyurusu ve kılavuzla netleşecek.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM henüz 2026 ek tercih başlangıç tarihini açıklamadı. Geçen yıl 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül’de başlamıştı. Bu yıl da sürecin eylül ayının ikinci yarısında başlaması beklenebilir ancak bu tarih şu an için resmi değil. Adayların kesin tarih için yalnızca ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin normal tercih sürecinde uyguladığı yönteme göre adaylar işlemlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapıyor. 2026 ana tercihleri de 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamen elektronik ortamda alındı. Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandığında tercih sayısı, ücret ve işlem kuralları ayrıca duyurulacak.

2026 YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM, merkezi yerleştirmede dolmayan programlar ile kayıt yaptırılmaması nedeniyle sonradan boşalan kontenjanları ek yerleştirme kılavuzunda ilan edecek. Adaylar üniversite, bölüm, puan türü ve kontenjan bilgilerini bu kılavuz üzerinden görebilecek.

YKS EK TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Ek tercih hakkı, ÖSYM’nin yayımlayacağı 2026 ek yerleştirme kılavuzundaki kurallara göre belirlenecek. Genel uygulamada merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, puanlarının yeterli olduğu ve ek yerleştirmeye açılan programları tercih edebiliyor. Kesin koşullar için yeni kılavuzun beklenmesi gerekiyor.

2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM, 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 tarihinde açıkladı. Ana tercih işlemleri ise 29 Temmuz’da başlayıp 10 Ağustos saat 23.59’da sona erdi. Şimdi süreç, üniversite kayıtlarının ardından kalan boş kontenjanların belirlenmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla devam edecek.