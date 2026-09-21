YKS ek tercihleri bugün sona eriyor
2026-YKS ek yerleştirme tercihleri için bugün son gün. ÖSYM’nin 17 Eylül’de başlattığı tercih süreci saat 23.59’da sona erecek. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM’nin internet adresi veya Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.
Esma Gül Özen
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Eylül’de başlatılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih süreci bugün tamamlanacak.
Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek.
17 Eylül saat 16.00’da başlayan tercih işlemleri için süre bugün saat 23.59’da dolacak.