YKS ek tercihleri bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Eylül’de başlatılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih süreci bugün tamamlanacak.

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

17 Eylül saat 16.00’da başlayan tercih işlemleri için süre bugün saat 23.59’da dolacak.