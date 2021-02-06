Yıllık izinler hakkında önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinleri devredilecek. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Söz konusu kararda “Ekli ‘Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasın Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir” denildi.

4B’li sözleşmeli personel

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B’li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini aktardı.

'Haklarını korumuş olduk'

Bakan Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. 2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi.